Порошенко обсудил с Фюле ассоциацию с ЕС
22:18, 18 июня 2014Политика
0 0
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Штефаном Фюле.
Порошенко обсудил с Фюле ассоциации с ЕС / ZN.UA
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили подписание в Брюсселе 27 июня Соглашения об ассоциации с ЕС.
Читайте такжеШтефан Фюле выступил за принятие Украины в состав Евросоюза
Порошенко поблагодарил за «ведущую роль» ЕС в привлечении международной помощи Украине, в частности, со стороны МВФ, и идею Еврокомиссии по проведению международной донорской конференции для Украины.
На встрече также присутствовали председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, а также заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter