Порошенко обсудил с Фюле ассоциацию с ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили подписание в Брюсселе 27 июня Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Порошенко поблагодарил за «ведущую роль» ЕС в привлечении международной помощи Украине, в частности, со стороны МВФ, и идею Еврокомиссии по проведению международной донорской конференции для Украины.

На встрече также присутствовали председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, а также заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый говорится в сообщении.