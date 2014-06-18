ГПУ проверяет законность гонораров Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.

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