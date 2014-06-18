ГПУ проверяет законность гонораров Януковича
17:29, 18 июня 2014Политика
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Генеральная прокуратура начала проверку законности получения бывшим президентом Виктором Януковичем авторского гонорара на сумму 4,5 млн долларов.
Законность гонораров Януковича проверят / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
Читайте такжеГПУ расследует 28 дел о злоупотреблении властью Януковичем и другими экс-чиновниками“Начата проверка в части законности получения бывшим президентом Украины Януковичем в 2011-2012 годах от донецкой типографии “Новый мир” авторских вознаграждений в сумме 4,5 млн долларов США”, - сказал Махницкий.
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