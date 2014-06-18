Боевики освободили краматорского адвоката

Кроме своей профессиональной деятельности, Сергей Борозенцев является известным общественным деятелем, который не только не скрывал своих политических взглядов, но и выступал активным участником дискуссий на митингах и "круглых столах", сообщает Краматорск.инфо.Читайте такжеТеррористы в Донецкой области начали отбирать машины у мирных граждан

Сам адвокат о причинах задержания и о том, что с ним происходило в течение этого дня, заявил коротко: "Пока здравый смысл восторжествовал..."