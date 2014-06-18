Боевики освободили краматорского адвоката
16:11, 18 июня 2014Политика
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Вчера, 17 июня, в Краматорске появилась информация о том, что боевики ДНР задержали известного адвоката, руководителя ООО "Фирма юридических услуг "Патронат" Сергея Борозенцева.
REUTERS
Кроме своей профессиональной деятельности, Сергей Борозенцев является известным общественным деятелем, который не только не скрывал своих политических взглядов, но и выступал активным участником дискуссий на митингах и "круглых столах", сообщает Краматорск.инфо.Читайте такжеТеррористы в Донецкой области начали отбирать машины у мирных граждан
Сам адвокат о причинах задержания и о том, что с ним происходило в течение этого дня, заявил коротко: "Пока здравый смысл восторжествовал..."
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