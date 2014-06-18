В Луцке похоронили "Путлера"

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках акции около десяти человек принесли к сцене местного Евромайдана на центральной Театральной площади чучело "Путлера", похоронные венки и лампадки. Действо проходило под похоронный марш, который играли на пианино, постоянно размещенном на сцене луцкого Евромайдана. К голове чучела было прикреплено изображение, похожее на лицо президента Российской Федерации Владимира Путина. На чучело были надеты пиджак, брюки, перчатки и шляпа. Из карманов пиджака виднелась бутылка водки и книга «Жизнь после смерти». На погребальных венках были надписи «Не любим, забудем», «Никогда не забудем, 49» (49 военных погибли самолете Ил-76, сбитом над Луганском в ночь на 14 июня - УНИАН).

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После исполнения Государственного гимна Украины, активисты трижды воскликнули «Слава нации! Смерть врагам!».

Чучело осталось на Евромайдане.

Участники объясняют, что акцию организовали в поддержку пикетов, которые проходили под посольствами Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».

В тот же день у посольства РФ в Киеве состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих. Митингующие забросали посольство яйцами с зеленкой, побили окна и автомобили посольства. МВД открыло уголовное производство по статье "хулиганство".