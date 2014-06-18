Еврокомиссар Фюле посетит Украину 18-19 июня

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель еврокомиссара Питер Стано.

Фюле «едет в Киев с рабочим визитом в контексте всей работы, которую мы проводим с Украиной», - сказал он.Читайте такжеШтефан Фюле выступил за принятие Украины в состав Евросоюза

По словам Стано, Фюле проведет встречи с представителями украинской власти и гражданского общества.