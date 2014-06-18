В Газпроме пророчат новые аварии на украинском газопроводе

"Несмотря на аварию, транзит через Украину идет без перебоев - примерно 185 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении компании в микроблоге в Twitter.

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"Это не единственная авария на газовой системе Украины, возможно, они еще будут. Трубопровод нужно поддерживать в работоспособном состоянии. Труба стареет и в какое-то время происходят разрывы", - прокомментировал журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, сообщает РИА Новости.

Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области во вторник произошел в результате разгерметизации, из-за чего случилась утечка и воспламенение газа. Аварийные бригады перекрыли поврежденный участок газопровода, поток газа перевели на параллельную нитку газопровода. Взрыв на газопроводе не влияет на объем транзита газа в Европу, заявили в компании "Укртрансгаз".

МВД Украины ранее сообщало, что рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Возбуждено дело о повреждении или разрушении магистрального газопровода.

"Уренгой-Помары-Ужгород"— российско-украинский магистральный экспортный газопровод. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе.