В июле Украину может посетить глава МИД Японии

Предполагается, что визит может состояться в начале июля. Японское правительство намерено утвердить расписание поездки по дипломатическим каналам, отметил источник агентства. Другие подробности пока не сообщались.

Читайте такжеКабмин надеется получить от Японии 3,45 млн. долларов гранта на закупку медоборудования

Официального подтверждения данной информации также не поступало, сообщает РИА Новости.

Накануне Фумио Кисида заявил о намерении Японии продолжить содействовать становлению экономической и политической стабильности на Украине.

Ранее в апреле власти Японии заявили о намерении выделить 500 тысяч евро на поддержание специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине для содействия продвижению диалога внутри Украины и стабилизации ситуации в этой стране.