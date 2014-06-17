Газовое соглашение - это часть российского плана агрессии в отношении Украины - Яценюк

Об этом заявил на заседании Верховной Рады премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

Премьер отметил, что “это часть плана, которая предусматривает целый ряд мер по уничтожению украинской независимости и государственности”.

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По его словам, “это началось с аннексии Крыма, по дестабилизации ситуации в Донецке и Луганске, финансировании террористов на востоке Украины, в пересылке бандитов со стороны России на территории Донбасса, в передаче оружия, техники, в осуществлении газового давления на украинских потребителей, в экономической блокаде Украины - за блокирования двусторонних торгово-экономических отношений и через финансовое давление”. “Вот план России. Россия не может никак понять, что Украина независимое государство, и не России определять, куда нам идти, а идем мы в Европейский Союз”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставку газа для Украины, оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей.