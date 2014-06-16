В Донецкой области водоснабжение остается нерешенной проблемой - ОГА



Об этом УНИАН сообщили департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Читайте такжеСБУ задержала террориста из «ДНР», который готовил диверсии на объектах энерго - и водоснабжения Киева

Согласно сообщению, перебои с водой все больше ощущаются:

в Доброполье - во многих поселках вода полностью отсутствует;

в Докучаевске к водопроводам подключена техническая;

в Угледаре отсутствует питьевая вода, техническую подвозят;

в Харцызске прекращено водоснабжение;

в Волновахском районе вода отсутствует полностью.

Среди населенных пунктов выделено 11 точек, куда происходит подвоз воды утром и вечером, отметили в ОГА.