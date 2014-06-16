В Донецкой области водоснабжение остается нерешенной проблемой - ОГА
22:48, 16 июня 2014Политика
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В Донецкой области в настоящее время нерешённой проблемой для обеспечения жизнедеятельности региона является водоснабжение.
В Донецкой области водоснабжения остается нерешенной проблемой / ipnews.in.ua
Об этом УНИАН сообщили департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
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Согласно сообщению, перебои с водой все больше ощущаются:
в Доброполье - во многих поселках вода полностью отсутствует;
в Докучаевске к водопроводам подключена техническая;
в Угледаре отсутствует питьевая вода, техническую подвозят;
в Харцызске прекращено водоснабжение;
в Волновахском районе вода отсутствует полностью.
Среди населенных пунктов выделено 11 точек, куда происходит подвоз воды утром и вечером, отметили в ОГА.
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