Порошенко на этой неделе внесет предложения по конституционной реформе - Турчинов

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе будет инициировать предложения относительно проведения конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня во время Согласительного совета парламента.

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“Я имел разговор с президентом нашей страны Петром Порошенко, и мы договорились, что он будет инициировать на этой неделе предложения относительно конституционной реформы. Речь идет о блоке децентрализации власти в Украине, и его инициатива здесь законодательная будет. В ближайшее время я ожидаю, что все депутатские фракции смогут с этими предложениями ознакомиться”, - сказал Турчинов.