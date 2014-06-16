Террористы нервничают и пытаются вырваться из Славянска, который стал ловушкой

Там нет воды, медикаментов, в большей части города нет также света и связи, и главное - каждый день боевиков активно отстреливают, сообщает ТСН.

Становится ощутимо, что бандитам очень уж хочется отсюда уехать. Так, утром 15 июня во время попытки прорваться через блокпост, охраняемый бойцами Нацгвардии, произошел бой, в результате которого были убиты трое террористов. Еще двое находятся в плену и дают показания.

Кроме того, руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев рассказал о полученной от разведки информации, что террористы планируют небольшими группами отступать или прорываться ближе к российской границе.

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"Среди боевиков идет очень нездоровая ситуация. Они нервничают и пытаются покинуть зону АТО, чтобы избежать ответственности за свои действия. Есть информация, что определенные силы боевиков пытаются переместить свои позиции в населенный пункт Снежное. Именно там обустраивается новая база боевиков", - рассказал Селезнев.

В ночь на воскресенье, 15 июня, террористы также попытались огрызнуться. Из системы залпового огня они хотели обстрелять украинские блокпосты в районе Амвросиевки. Вместо этого выпущенные 6 или 8 ракет попали в частный сектор. Было разрушено несколько зданий, чудом никто не погиб. По предварительной информации, трое гражданских получили ранения.

Также террористы в воскресенье упорно хотели сбить украинский штурмовик Су-25. Они выпустили по нему четыре ракеты из переносного ракетного комплекса. Однако пилот сумел вывести самолет из-под огня и вернулся на аэродром невредимым.

К тому же сегодня, как по заказу российских дипломатов, появились очередные доказательства участия российских военных в бандформированиях, которые терроризируют Донбасс.

Спецслужбы задержали гражданина России с оружием, который уже рассказывает следователям, как он попал в Украину и что он делал в блокированном Славянске.

Напомним, что за минувшие сутки силы АТО уничтожили 50 террористов и взяли под контроль 248 км границы.

Кроме того, по информации Минобороны, было захвачено боевую машину с документацией, которая подтверждает, что она входит в состав Вооруженных сил РФ.