Прокуратура расследует как теракт дело о сбитом самолете

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, сегодня около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

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Прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере по указанному факту начато досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей и причинению значительного имущественного ущерба).

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