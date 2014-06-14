На борту сбитого в Луганске самолета было 49 человек - CNN
О количестве погибших пока не сообщается
На борту сбитого террористами в Луганске самолета ИЛ-76 было 49 пассажиров.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.
Точное количество жертв и пострадавших в результате преступления террористов и российских диверсантов пока неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на борту было 30 человек.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июня во время захода на посадку в аэропорту Луганск террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ИЛ-76.
Самолет был поражен выстрелами огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.
Самолет перевозил личный состав с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие.
Количество погибших в сообщении не уточняется.