На борту сбитого в Луганске самолета было 49 человек - CNN

На борту сбитого террористами в Луганске самолета ИЛ-76 было 49 пассажиров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Точное количество жертв и пострадавших в результате преступления террористов и российских диверсантов пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на борту было 30 человек.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июня во время захода на посадку в аэропорту Луганск террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ИЛ-76.

Самолет был поражен выстрелами огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

Самолет перевозил личный состав с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие.

Количество погибших в сообщении не уточняется.