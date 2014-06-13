Советник Авакова рассказал о транзитном коридоре для выхода людей из зоны АТО

Гуманитарный коридор из зоны антитеррористической операции будет в направлении Красного Лимана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк.

“Сейчас главная задача - это создать живой транзитный коридор для выхода людей из зоны АТО, в основном из Славянска и Краматорска”, - отметил он.

Как сказал Шкиряк, “сейчас планируется технически-экономическое обоснование всех мероприятий, которые должны быть выполнены. Учитывая тактику террористов, использования людей в качестве живого щита, есть опасность, что террористы будут блокировать возможность выхода людей через коридор”.

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“В ближайшие дни мы поедем в зону АТО в Славянск, чтобы на месте осуществить подготовку. Сейчас нельзя сказать, где будет этот коридор, но однозначно это будет в направлении Красного Лимана”, - заявил Шкиряк.

“Мы говорим о создании транзитного пункта, где одновременно смогут находиться до 10 тыс. людей. Там будут людей принимать, идентифицировать, и распределять в дальнейшие места временного пребывания”, - сказал он.

По словам Шкиряка, Государственная миграционная служба будет выдавать беженцам паспорта, а Министерство финансов будет обеспечивать пенсиями и социальными выплатами.

Шкиряк объяснил, что идентификация беженцев необходима для того, чтобы не допустить проникновения террористов через кольцо АТО.