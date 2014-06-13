Террористы освободили проукраинского активиста Николая Рудого, похищенного 9 июня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили родственники активиста. По их словам, у Рудого сейчас прострелена нога, и на теле имеются множественные синяки и ссадины от избиения его прикладами.

Родственники также рассказали, что вчера, 11 июня, на одном из сепаратистских блокпостах они обнаружили похищенный автомобиль Рудого «Ладу», который «стоял без номеров и весь побитый и искореженный». Сегодня же террористы освободили Рудого, сказав ему в след, что отпускают, «потому что журналисты сильно развонялись».

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Родственники активиста сообщили, что теперь они отвезут его в больницу на лечение.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Рудый взялся довести из Красного Лимана на автомобиле своих знакомых двух женщин - мать с дочкой до железнодорожной станции Северск. Но, по словам очевидцев, этот автомобиль в селе Закотное остановили террористы, база которых расположилась в этом населенном пункте.

Пассажиров, которых Рудый вез на станцию Северск, отпустили, а его самого задержали.