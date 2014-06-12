В МИД Украины создан Стратегический совет

17:06, 12 июня 2014
Политика
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В него вошли выдающиеся украинские дипломаты и неправительственные эксперты-международники, отметили в ведомстве.

dt.ua

В МИД Украины создан Стратегический совет, в который входят известные украинские дипломаты и эксперты-международники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

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“Почти месяца у нас продолжается работа над стратегическими наработками. В МИД создан стратегический совет, к которому относятся известные выдающиеся украинские дипломаты и неправительственные эксперты-международники”, - сообщил он.

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