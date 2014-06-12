Москва не думает, что в Украину пора вводить миротворцев

"О миротворческих силах мы речь не ведем. Не считаем, что дело дошло до такой точки", - сказал он, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил Сергей Лавров, российская сторона знает, что сепаратисты на востоке Украины готовы к прекращению огня, но, по его мнению, первый шаг должна сделать власть.

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При этом он отметил, что Москва требует немедленного расследования "применения в Украине зажигательных бомб и прочих запрещенных видов вооружения". "Особую озабоченность вызывают сообщения о применении украинскими вооруженными силами зажигательных бомб и прочих неизбирательных видов вооружений. Эти сообщения нуждаются в срочной перепроверке", - добавил министр.

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Напомним, сегодня российские СМИ сообщили об использовании украинской армией фосфорных бомб, иллюстрируя сюжет кадрами, снятыми в Ираке в 2004 году.

Кроме того российский министр сообщил, что Россия вносит в Совет Безопасности ООН проект резолюции по ситуации в Украине, в котором призывает к немедленному прекращения насилия.