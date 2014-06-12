Депутата-убийцу Лозинского снова задержали - Аваков

"Доброе утро. Специальная группа уголовного розыска МВД Украины задержала несколько минут назад Виктора Лозинского", - написал Министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

При этом председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает причастность его ведомства к освобождению осужденного.

Руководитель ГПтСУ заметил, что здоровье Лозинского оценивали врачи, которые не имеют никакого отношения к пенитенциарной службе.

Кроме того, по его словам, сторону государственного обвинения в суде поддержал прокурор.Читайте такжеПрокуратура обжаловала освобождение Лозинского и проводит расследование

После этого премьер-министр Арсений Яценюк предъявил требование к и.о. генерального прокурора Олегу Махницкому срочно принять меры по обжалованию решения Бориспольского городского районного суда Киевской области, который освободил от отбывания наказания осужденного за вызывающее убийство Лозинского.

Яценюк также требует привлечь к ответственности всех лиц, из-за действий или бездействия которых стало возможным это неправомерное решение и освобождение.

Премьер-министр также призвал парламентское большинство безотлагательно вызвать в Верховную Раду и.о. генпрокурора для отчета и ожидает решительных кадровых решений после рассмотрения этого инцидента

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.Читайте такжеПенитенциарная служба отрицает причастность к освобождению Лозинского

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.