Германия обвинила Россию в шпионаже из-за конфликта с Украиной
Российские спецслужбы активизировали шпионскую деятельность в Германии из-за конфликта с Украиной.
Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa.
По словам главы ведомства Ганса-Георга Маассена, его организация зафиксировала попытки российских спецслужб раздобыть информацию о потенциальных политических, экономических и военных последствиях кризиса в Украине".
Читайте такжеВ Польше не разделяют немецкого оптимизма относительно украинского кризиса
Особым интересом, по словам Маассена, пользуются "оценки российской политики в отношении Украины Германией, ЕС и НАТО, возможные меры по противодействию, а также немецкая и европейская энергетическая политика".
Деятельность российских спецслужб на территории ФРГ не ограничивается лишь получением чистой информации, они делают также попытки повлиять на общественное мнение в Германии, сообщает агентство AFP со ссылкой на руководителя немецкого Федерального ведомства по охране конституции.