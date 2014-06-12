Германия обвинила Россию в шпионаже из-за конфликта с Украиной

Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa.

По словам главы ведомства Ганса-Георга Маассена, его организация зафиксировала попытки российских спецслужб раздобыть информацию о потенциальных политических, экономических и военных последствиях кризиса в Украине".

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Особым интересом, по словам Маассена, пользуются "оценки российской политики в отношении Украины Германией, ЕС и НАТО, возможные меры по противодействию, а также немецкая и европейская энергетическая политика".

Деятельность российских спецслужб на территории ФРГ не ограничивается лишь получением чистой информации, они делают также попытки повлиять на общественное мнение в Германии, сообщает агентство AFP со ссылкой на руководителя немецкого Федерального ведомства по охране конституции.