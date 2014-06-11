Bloomberg: Украинский кризис тормозит экономику в Восточной Европе - Всемирный банк

Об этом пишет Агнес Ловаш в статье под названием «Украинский кризис подавляет рост экономики в странах Восточной Европы, считают представители Всемирного банка» на сайте Bloomberg.com.

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Рост в странах посткоммунистического востока замедлится до 1,7 % в этом году по сравнению с 2,2 % в прошлом году, заявил один из кредиторов в Вашингтоне на своем сайте. Этот прогноз касается Чехии, Польши и России, которые по оценкам Всемирного банка считаются странами с высоким уровнем доходом.

Угроза дополнительных санкций против России из-за действий Президента Владимира Путина в соседней Украине ставит под угрозу восстановление региона после рецессии, которая коснулась еврозоны, и долгового кризиса. Президент США Барак Обама заявил на прошлой неделе, что в течение нескольких недель Путин должен перестать поддерживать пророссийских боевиков в Украине, в противном случае Россию ждут более жесткие меры.

«Если продолжится эскалация конфликта, нельзя исключать возможность введения более широких санкций, которые, возможно, будут препятствовать торговле и банковским потокам», – сообщалось в докладе Всемирного банка.

Рост украинской экономики сократится на 5 % в этом году после прошлогоднего спада, а объем производства России вырастет на 0,5 % по сравнению с 1,3 % в 2013 году, сообщил кредитор.

Боевые действия в восточных регионах Украины, где правительственные войска сражаются с пророссийскими ополченцами, продолжились вчера после проведения трехсторонней встречи между представителями России, Украины и ОБСЕ в Киеве, в результате которой было достигнуто соглашение о реализации мирного плана, предложенного Президентом Украины Петром Порошенко.

В случае деэскалации конфликта экономический рост в странах Восточной Европы может увеличиться до 3,7 % в следующем году и до 4 % в 2016 году, за исключением стран с высоким уровнем доходов, по сравнению с 2,4 % в этом году, как оценивает Всемирный банк.