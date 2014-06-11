ГПУ хочет снятия неприкосновенности трех депутатов - свободовец

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил депутат от "Свободы" Александр Мирный, пишет Украинская правда.

"На следующей неделе, насколько я знаю, генпрокуратура будет подавать представление еще на трех депутатов для снятия неприкосновенности и взятия под арест", - сказал он.

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Среди тех, кого хотят лишить депутатского иммунитета - Владимир Олийнык и Калетник-младший (Игорь Калетник - ред.). Имя третьего депутата Мирный не назвал, потому что боялся ошибиться.