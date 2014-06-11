В Нацгвардии инициируют предоставление статуса участников боевых действий военным, задействованным в АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, после возвращения из зоны АТО, резервистам в удостоверении штабом Северного территориального управления была сделана соответствующая запись с указанием населенного пункта г. Павлоград, где с ними проводились учебно-методические сборы.

По прибытию всех военнослужащих в г. Киев из пунктов несения службы им будут сделаны соответствующие дополнительные записи с указанием других населенных пунктов, куда они впоследствии были передислоцированы и выполняли служебно-боевые задачи, возложенные на Нацгвардию.

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Суточные и премия за участие в действиях АТО выплачена всем резервистам в полном объеме согласно действующему законодательству, отметили в пресс-службе.

«Проводятся разъяснительные беседы руководством Северного территориального управления Национальной гвардии по урегулированию проблемных вопросов», - говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии сообщили, что по инициативе командования, с пунктом 19 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты» будут внесены изменения относительно приобретения категории резервистов и военнообязанных, участвовавших в проведении АТО, статуса участников боевых действий.