В Евпатории жителям сказали вывесить на балконах флаги России
17:24, 10 июня 2014Политика
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Жителям Евпатории оккупационные власти предложили принять участие в акции «Государственный флаг России на твоем балконе».
В Крыму пытаются воспитать уважение к оккупационной символике / progorodsamara.ru
Горожан призвали 12 июня, в День России, вывесить на своих балконах триколоры, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу горсовета Евпатории.
«Цель акции – воспитание патриотизма и формирование уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе.
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