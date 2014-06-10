В Евпатории жителям сказали вывесить на балконах флаги России

​Горожан призвали 12 июня, в День России, вывесить на своих балконах триколоры, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу горсовета Евпатории.

«Цель акции – воспитание патриотизма и формирование уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Севастополе выпускники на последний звонок пришли в вышиванках В обязательном порядке государственные флаги появятся на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Ранее СМИ сообщали, что выпускников одной из ялтинских школ заставляли писать объяснительные за спетый на линейке гимн Украины.