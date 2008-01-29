Яценюк отказался от госохраны

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, что государству пора избавляться от перекрытия дорог для проезда транспорта чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в прямом эфире ГТРК «Крым» А.ЯЦЕНЮК назвал мигалки, эскорты и перекрытие дорог «азиатчиной» и «худшими рудиментами советчины».

«Я по городу Киеву езжу без мигалок, без эскортов, без перекрытия дорог, ну это азиатчина (извините за грубость речи), худшие рудименты советчины, от которых давно пора избавляться», - отметил председатель парламента страны.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, единственное лицо, которое может ездить с такими атрибутами, - это Президент. «Единственное лицо – это Президент, который всенародно избран и должен ездить со всеми этими атрибутами. Все остальные: премьеры, председатели парламента, – в общую очередь и поехали, - сказал глава ВР Украины. - Вот я езжу уже полтора месяца (без мигалок и эскортов – УНИАН) – живой, здоровый».

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что две недели тому назад написал требование в Управление государственной охраны, чтобы с него сняли госохрану. «Меня не от кого охранять, на меня никто не покушается. Меня от украинского народа охранять не надо», - сказал глава ВР Украины.