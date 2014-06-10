Лавров предлагает «согласовать будущий государственный строй» Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главами МИД Германии и Польши Франком-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским.

«Мы убеждены и, как я понимаю, наши партнеры разделяют такой подход, что независимо от различных интерпретаций различных событий, которые произошли в ходе украинского кризиса, сегодня необходимо сконцентрироваться на безусловном и немедленном прекращении кровопролития, прекращении применения силы и начале диалога с участием всех регионов Украины с тем, чтобы согласовать будущее государственное устройство этой страны», - сказал Лавров.

Он отметил, что в ходе переговоров высказана поддержка Женевскому заявлению от 17 апреля и «дорожной карте» ОБСЕ.

«Мы рассчитываем, что избранный президент Петр Порошенко, который провозгласил задачу остановить конфликт и найти приемлемое решение кризиса, будет действовать именно в этом направлении», - сказал Лавров.

По его словам, Россия будет поддерживать шаги, «чтобы украинцы сели за стол переговоров и договорились между собой».

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«Причина кризиса - именно внутри Украины, и самим украинцам находить выход из этой ситуации», - сказал Лавров.

Справка УНИАН. Россия после аннексии в марте этого года Крыма не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске.

Поддерживаемые Россией сепаратисты организовали провокации и избиение патриотически настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

Украинские пограничники регулярно задерживают оружие и боеприпасы, которые беспрепятственно поступают террористам с РФ. На стороне террористов воюют многочисленные боевики, являющиеся гражданами России.

15 апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция.