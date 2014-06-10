Генсекретарь НАТО: Россия подорвала международный порядок
15:18, 10 июня 2014Политика
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Действиями в Украине и нарушением своих международных обязательств Россия подорвала международный порядок.
фото Reuters
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает радио «Свобода».
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«Россия порвала с правилами и, таким образом, подорвала международный порядок, который был основой нашего мира и процветания», – сказал он.
«Мы должны увеличить оборонные инвестиции в Европе и должны усилить сегмент сотрудничества безопасности НАТО», - сказал генсекретарь.
Ранее Андерс Фог Расмуссен пообещал поддержку НАТО Украине.
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