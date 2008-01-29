В Севастополе почтили память погибших под Крутами

В Севастополе панихидой, театрализованным тематическим представлением с зажжением 150 свечей, выложенных вблизи памятника Тарасу Шевченко в форме карты Украины, почтили память погибших под Крутами.

Как передает корреспондент УНИАН, молитву за упокой погибших 90 лет назад 300 студентов в бою возле станции Круты в Черниговской области провели представитель УПЦ Киевского патриархата иеромонах МАКАРИЙ и представитель Украинской греко-католической церкви отец НИКОЛАЙ.

После этого с помощью танца и символов трагическую страницу в истории украинского народа передали члены арт-студии „Дарте” под руководством Дарьи СТИЛЕЦКОЙ. В завершение мероприятия, в котором приняли участие около 100 человек, из зажженных свечей был выложен географический контур Украинского государства.

Организаторами чествования памяти героев Крут стали севастопольские отделения всеукраинских молодежных общественных организаций „Батьківщина молодая” и „Молодежный союз „Наша Украина”.