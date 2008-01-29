Яценюк: ситуация в Крыму только хуже стала

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает против любых незаконных проявлений, в том числе - самовольных захватов земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферопольском районе Крыма на совещании по проблеме самозахватов.

«Я категорически выступаю против каких-либо незаконных проявлений, в том числе и самозахватов земельных участков», - подчеркнул глава украинского парламента. По словам А.ЯЦЕНЮКА, таких явлений, как самозахваты, не должно быть в европейском государстве.

Председатель ВР Украины отметил, что сегодня в Крыму у него возникло ощущение дежавю - поскольку проблемы в земельной сфере автономии все те же. «Я в 2001 году сюда (в Крым – УНИАН) приехал министром экономики, и у меня (сегодня – УНИАН) определенное дежавю: за 8 лет ничего не изменилось, только ситуация хуже стала именно в этом вопросе (земельном вопросе – УНИАН), к огромному сожалению, - отметил глава ВР Украины. - 8 лет прошло – те же проблемы: нефинансирование обустройства крымско-татарского населения с одной стороны, с другой стороны - нерешение вопросов по земельным участкам, с третьей стороны – фактическое противостояние, и с четвертой стороны, самое страшное, что сегодня происходит – мы генерируем структурные, латентные, межнациональные конфликты».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что его позиция на счет земельных вопросов базируется исключительно на Конституции Украины. «В Конституции четко предусмотрено: земля – это собственность народа Украины, пункт второй этой Конституции – каждый имеет гарантированное право на землю, но все равны в правах», - сказала глава украинского парламента. Поэтому, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, все политические договоренности, не подкрепленные законодательством, не должны иметь место в земельном вопросе. «Это же не шарашкина контора, это государственная земля, государственный подход должен быть», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что будет выходить с инициативой на ВР Украины касательного "законодательного, четкого и понятного обеспечения в вопросах по обустройству депортированных".