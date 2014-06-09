Аэропорт ”Луганск” находится под контролем силовиков - Тимчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

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«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», международный аэропорт ”Луганск” находится под полным контролем украинских силовиков», - написал он.

При этом Попов сообщил, что за последние 3 часа террористы трижды обстреляли территорию аэропорта с 82-мм миномета, установленного на грузовой автомобиль.

По его данным, погибших нет.

«Аэропорт обесточен из-за подрыва боевиками подстанций, через которые осуществлялось энергоснабжение объекта. Основная часть обслуживающего персонала покинула территорию аэропорта», - отметил Попов.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер луганских террористов Валерий Болотов издал «приказ» о закрытии аэропорта в Луганске.

”Директору Международного аэропорта ”Луганск” Татаринову прекратить прием и отправку регулярных и чартерных пассажирских рейсов с 18.00 от 09.06.2014 г. до особого распоряжения”, - сказано в тексте ”приказа” от 9 июня, который размещен на сайте боевиков.