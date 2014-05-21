"Губернатора" Луганщины обвинили в создании террористической организации

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры,органы прокуратуры с учетом событий, которые происходят на территории Луганской области собрали достаточно доказательств, которые позволили квалифицировать деятельность так называемого «губернатора» Луганской области Валерия Болотова как создание террористической организации.

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В рамках этого уголовного производства объединены и расследуются следующие эпизоды.

В частности, как отмечается в сообщении, в отношении гражданина С.Количева, который в период марта-апреля этого года, по заданию иностранной разведки, мог организовать участие жителей Луганска в протестных мероприятиях с последующим захватом помещения УСБУ, а также незаконное перемещение из России через государственную границу Украины вооруженных лиц для проведения массовых беспорядков (ч.1 ст.111 УК Украины - «государственная измена»). Сейчас ему сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также, это факт образования в Луганской области преступной группы для проведения диверсий (взрывов с использованием самодельных взрывных веществ), направленных на массовое уничтожение людей с целью ослабления государства и дестабилизации общественно-политической ситуации во время проведения выборов Президента Украины (ч.1 ст.14 - «приготовление к преступлению», ст.113 - «диверсия», ч.1 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 - «теракт», ч.1 ст.258-3 - «создание террористической организации», ч.2 ст.258-5 - «финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины). В этом производстве шести лицам сообщено о подозрении, по пяти - предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

Исследуется также факт незаконного назначения Ю.Івакіна министром внутренних дел так называемой «Луганской народной республики» (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины).

Вышеуказанное уголовное производство по факту создания террористической организации расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, сказано в сообщении.