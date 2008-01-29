Из суда пропали материалы, которые должны были посадить бютовцев на цепь?

БЮТ обратился в Высший совет юстиции и квалификационную комиссию судей с требованием расследовать случай хищения процессуальных документов из материалов дела о применении императивного мандата для депутатов местных советов.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель БЮТ Андрей Портнов.

По его словам, в прошлую пятницу в Апелляционном админсуде Киева должно было состояться заседание, на котором суд должен был объявить окончательное решение о правомерности применения императивного мандата для депутатов БЮТ в Киевсовете, которые перешли в другие фракции.

Вместе с тем, незадолго до заседания оказалось, что из материалов дела исчез ряд процессуальных документов, "без которых рассмотрение дела по сути невозможно".

По словам Портнова, БЮТ был настолько убежден в своей правоте, что "уже в пятницу собирался подавать в ЦИК документы на регистрацию следующих по списку депутатов Киевсовета".

На вопрос, чем объясняют отсутствие документов сами судьи, депутат сказал: "Судьи кивают друг на друга, говорят, что документ был, но где он делся, они не знают".

Также Портнов сообщил, что БЮТ намерен обратиться в МВД, Генпрокуратуру и СБУ с требованием привлечь к ответственности мэра Киева Леонида Черновецкого и его заместителей по фактам фальсификации решений сессии Киевсовета о землеотводах.

По словам депутата, все необходимые доказательства БЮТ собрал в один документ, который был передан в правоохранительные органы в понедельник.