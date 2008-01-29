Регионалы выступают против очередной ”аферы” Тимошенко
Папиев раскритиковал идею премьера
Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ выступает против монетизации льгот.
«В любом случае сегодня нельзя идти на монетизацию льгот. И я призываю всех граждан Украины, независимо от своих политических вкусов, не дать правительству ТИМОШЕНКО провести эту аферу», - заявил М.ПАПИЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.
По словам М.ПАПИЕВА, нет еще ни одной страны с успешным опытом перехода от льгот к монетизации. “Любая монетизация, любая реформа по льготам, которой будет заниматься Юлия ТИМОШЕНКО, в действительности завершится отменой льгот”, - заявил он.
«Свыше 12 млн. граждан Украины, имеющие право на льготы по социальному или профессиональному признаку, останутся без них», - отметил М.ПАПИЕВ.
«Никто не имеет права их ограничивать какими-то внешними факторами, доходами. Они должны в обязательном порядке предоставляться стопроцентно. Нам необходимо сегодня четко и ясно установить, что должно быть закреплено конституционное право граждан получать льготы услугами в том виде, в каком они получают их сегодня. О выплате льгот деньгами можно говорить только в том случае, если в денежном эквиваленте это будет выше», - сказал М.ПАПИЕВ.