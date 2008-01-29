Регионалы выступают против очередной ”аферы” Тимошенко

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ выступает против монетизации льгот.

«В любом случае сегодня нельзя идти на монетизацию льгот. И я призываю всех граждан Украины, независимо от своих политических вкусов, не дать правительству ТИМОШЕНКО провести эту аферу», - заявил М.ПАПИЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам М.ПАПИЕВА, нет еще ни одной страны с успешным опытом перехода от льгот к монетизации. “Любая монетизация, любая реформа по льготам, которой будет заниматься Юлия ТИМОШЕНКО, в действительности завершится отменой льгот”, - заявил он.

«Свыше 12 млн. граждан Украины, имеющие право на льготы по социальному или профессиональному признаку, останутся без них», - отметил М.ПАПИЕВ.

«Никто не имеет права их ограничивать какими-то внешними факторами, доходами. Они должны в обязательном порядке предоставляться стопроцентно. Нам необходимо сегодня четко и ясно установить, что должно быть закреплено конституционное право граждан получать льготы услугами в том виде, в каком они получают их сегодня. О выплате льгот деньгами можно говорить только в том случае, если в денежном эквиваленте это будет выше», - сказал М.ПАПИЕВ.