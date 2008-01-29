Польские таможенники прекратили забастовку

Польские таможенники начали пропускать автомобили, которые выстроились в стокилометровые очереди на польско-украинской границе.

Как сообщает "5-й канал" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Польши Витольда ДРОЖДЖА, сегодня на смену вышла половина работников таможенных пунктов.

Возобновление работы стало результатом вчерашних переговоров с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

Как сообщалось, глава правительства Польши пообещал повысить зарплату работникам таможни. С октября 2007 г. таможенники саботируют работу, беря больничные и отпуска, и требуют достойной оплаты труда - по меньшей мере, на уровне коллег из других стран Евросоюза.

Ситуация на украинско-польской границе значительно осложнилась после присоединения Польши к Шенгенской зоне. С обеих сторон границы собрались огромные очереди грузовиков. Среди причин очередей - усиление мер безопасности в связи с присоединением Польши к Шенгенской зоне и дефицит кадров в Польской таможенной службе. В пунктах пропуска Польши вместо десятков работников работали единицы.

26 января Гостаможслужба Украины рекомендовала автоперевозчикам ограничить перевозку через украинско-польскую границу, поскольку ситуация на границе не улучшается, а в некоторых случаях становится хуже. Причем это касается не только пункта пропуска «Ягодин - Дорохуск», но и других пунктов на границе с Польшей - «Краковец - Корчова», «Рава-Русская - Гребенне», «Шегини - Медика», «Смильница - Кросценко», «Устилуг - Зосин». По данным Гостаможслужбы, из-за очередей на границе государственный бюджет ежедневно не досчитывается 40-50 млн. грн. поступлений.

В свою очередь, украинские автоперевозчики заявили, что Польша должна компенсировать убытки, нанесенные ситуацией на границе.