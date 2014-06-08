На Майдане зачитали "наказ" новому президенту Украины

Общественное вече, которое началось в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве, одобрило «наказ» новому президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, «наказ» зачитал один из священников со сцены Майдана.

В частности, в “наказе” от имени народа Украины Порошенко просят обеспечить, прежде всего, “духовность и мораль для всех и каждого”; обеспечить, чтобы закон был одним для всех; создать правовое государство на основе общечеловеческих ценностей. Также участники вече надеются, что Порошенко воплотит новую национальную идею - создание Украины как страны равных возможностей.

Кроме того, Порошенко просят обеспечить возможность территориальным громадам отзывать должностных лиц любой ветви власти. В документе также говорится о необходимости децентрализации власти и бюджетов, а также об устойчивом развитии Украины и ее экономики.

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Среди других пунктов отмечается необходимость воссоздания настоящей истории Украины-Руси, изучения ее народом Украины и донесения настоящей истории Украины до всех народов мира; воспитание патриотов и защитников Родины.

“А мы, народ Украины, берем на себя обязательство работать честно и самоотверженно для выполнения этих заданий, и сделаем все возможное, чтобы эти задания выполнить. Мы надеемся, что наш президент будет примером для своего народа и приведет народ и страну к светлому будущему”, - говорится в “наказе”.

Участники вече пожелали Порошенко здоровья, сил, выдержки. “Поворачивайтесь лицом к нам. А мы будем поддерживать и хорошо присматривать”, - добавил священник.

Также участники вече почтили память погибших на Майдане минутой молчания.