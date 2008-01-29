Ющенко с Богатыревой потом подумают, стоит ли брать Тимошенко к Путину

16:57, 29 января 2008
Политика
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Предварительное "добро" есть, но...

Богатырева
Участие премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в заседании украинско-российской межгосударственной комиссии будет определено накануне 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она напомнила, что сегодня указом Президента Виктора ЮЩЕНКО утвержден новый состав украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии. Р.БОГАТЫРЕВА также напомнила, что в соответствии с этим указом, Ю.ТИМОШЕНКО входит в состав комиссии.

«А уже персональный состав комиссии, который будет работать 12 февраля (в Москве), будет определен Президентом накануне», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

 

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