Ющенко с Богатыревой потом подумают, стоит ли брать Тимошенко к Путину
16:57, 29 января 2008Политика
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Предварительное "добро" есть, но...
|Раиса Богатырева
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.
Она напомнила, что сегодня указом Президента Виктора ЮЩЕНКО утвержден новый состав украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии. Р.БОГАТЫРЕВА также напомнила, что в соответствии с этим указом, Ю.ТИМОШЕНКО входит в состав комиссии.
«А уже персональный состав комиссии, который будет работать 12 февраля (в Москве), будет определен Президентом накануне», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.
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