Ющенко привел Ахметова и Фирташа под крыло своей дочки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом (№ 61/2008) утвердил состав Национального совета по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка», который был образован также президентским указом (№ 1238) 19 декабря 2007 года, и который возглавляет дочь Президента Виталина ЮЩЕНКО.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, в состав Национального совета по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка» вошли его председатель Виталина ЮЩЕНКО; первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины, заместитель председателя Национального совета Александр ШЛАПАК; заведующий отделом Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Александр КУЛИК; руководитель Главной службы организационного обеспечения Секретариата Президента Украины, секретарь Национального совета Светлана РЕВА; первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

В то же время, по согласию, в Наблюдательный совет согласно президентскому указу вошли народные депутаты Украины, предприниматели и члены правительства, в частности: депутат Ринат АХМЕТОВ, президент ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» Геннадий БОГОЛЮБОВ, депутат Вячеслав БОГУСЛАЕВ, председатель правления – генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» Владимир БОЙКО, депутат Александр БУРЯК, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, депутат Тариел ВАСАДЗЕ, депутат Константин ЖЕВАГО, президент корпорации «Столица» Валентин ИСАК, депутат Леонид КЛИМОВ, депутат Сергей КЛЮЕВ, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, депутат Иван КУРОВСКИЙ, депутат Нвер МХИТАРЯН, президент ЗАО «Смарт-холдинг» Вадим НОВИНСКИЙ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель совета директоров, генеральный директор компании «XXI век» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Благотворительный фонд Виктора Пинчука «Современное искусство в Украине» Виктор ПИНЧУК, депутат Владимир ПОЛЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО «Укрпроминвест» Алексей ПОРОШЕНКО, генеральный директор – председатель правления ЗАО «Донецксталь» – металлургический завод» Александр РЫЖЕНКОВ, депутат Дмитрий СВЯТАШ, председатель Совета директоров Корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА, депутат Виктор ТОПОЛОВ, депутат Александр ФЕЛЬДМАН, председатель совета директоров «Group DF» Дмитрий ФИРТАШ, председатель наблюдательного совета ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» Эдуард ШИФРИН, депутат Николай ЯНКОВСКИЙ, член наблюдательного совета акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.