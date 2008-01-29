Богатырева встретилась с Лавровым, Грызловым и Соболевым

Дата встречи президентов Украины Виктора ЮЩЕНКО и России Владимира ПУТИНА пересматриваться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на встрече с исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности РФ Валентином СОБОЛЕВЫМ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что ее сегодняшние встречи в Москве свидетельствуют о том, что у обеих сторон нет разногласий по дате проведения заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии – 12 февраля.

Р.БОГАТЫРЕВА предложила своему российскому коллеге обсудить вопросы, связанные с заседанием этой комиссии, подчеркнув ее важность для обеих сторон.

Она выразила надежду, что сотрудничество будет системным, прагматичным и доверительным как между Совбезами, так и между двумя странами в целом.

С ее мнением согласился В.СОБОЛЕВ. Он высказался за необходимость подготовить встречу на высшем уровне таким образом, чтобы отношения между странами были эффективными, понятными и прагматичными.

Также сегодня в Москве Р.БОГАТЫРЕВА провела встречу со спикером Государственной Думы РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.