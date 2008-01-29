На встречу с Генсеком НАТО вместо Немыри пойдет Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня проведет протокольную встречу с Генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Брюсселе сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что данная встреча Ю.ТИМОШЕНКО не была внесена в программу ее рабочего визита в Брюссель, поскольку график ее встреч с еврокомисарами согласовывался достаточно долго. Также, по словам Г.НЕМЫРИ, не был согласован и график Генсека НАТО.

«Поскольку это первый визит (зарубежный визит Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра – УНИАН), его концепция состояла в том, что он является визитом в европейские институции. Мы хотели максимально эффективно его провести», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что именно по этим причинам, согласно программе визита украинской делегации, встречаться с Генсекретарем НАТО сегодня должен был он.

При этом Г.НЕМЫРЯ напомнил заявление заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ЧАЛОГО (от 24 января), согласно которому, в ходе визита в Брюссель Ю.ТИМОШЕНКО проведет протокольную встречу с Генсекретарем НАТО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Ю.ТИМОШЕНКО, по словам А.ЧАЛОГО, в ходе встречи с руководителем Альянса, подчеркнуть важность углубления диалога официального Киева с НАТО, позитивные надежды относительно рассмотрения последних украинских инициатив в этом направлении на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы Президента от 24 января, по словам А.ЧАЛОГО, Президент В.ЮЩЕНКО подписал директивы на рабочий визит премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель.

Заместитель главы Секретариата указал, что одной из главных задач, определенных правительственной делегации на переговорах с представителями Европейского Союза и НАТО, является информирование об основных приоритетах программы деятельности Кабинета министров и состоянии выполнения Плана действий Украина-ЕС.

Предусматривается обсудить актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, особенно в контексте евроинтеграционных амбиций Украины. В частности, речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, визовых вопросах (в частности, перспективы внедрения со стороны ЕС безвизового режима для украинских граждан), энергетической политике.

Во время встречи с Генсекретарем НАТО премьер-министру поручено подчеркнуть важность углубления диалога Киева с Альянсом, позитивные надежды относительно рассмотрения последних украинских инициатив в этом направлении на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что по Конституции глава государства осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью, поэтому директивы официальным делегациям являются обязательными к выполнению всеми должностными лицами, которые уполномочены представлять на переговорах наше государство.

А.ЧАЛЫЙ заявил, что после возвращения из Брюсселя премьер-министр проинформирует Президента об итогах визита.