Тимошенко уговорит Ющенко не трогать одного банкира?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена переубедить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно увольнения Анатолия ГУЛЕЯ с должности председателя правления «Ощадбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Брюсселе.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что внимательно наблюдала за каждым днем работы А.ГУЛЕЯ, и его деятельность на посту руководителя «Ощадбанка» никаких нареканий не вызывала.

Премьер сообщила, что намерена при личной встрече с Президентом предоставить ему объективную информацию в плане организации работы «Ощадбанка», и выразила уверенность, что он изменит свое мнение.

“Я думаю, что Президент свое решение изменит”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты "Коммерсант-Украина", Президент Украины В.ЮЩЕНКО на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета министров потребовал отправить в отставку председателя правления «Ощадбанка» А.ГУЛЕЯ.

В качестве аргумента В.ЮЩЕНКО сослался на результаты проверки банка Национальным банком Украины. В частности, НБУ обнаружил "многочисленные нарушения", о которых не мог не знать А.ГУЛЕЙ. Кроме того, Президент заявил, что располагает информацией о "нецелевом использовании средств «Ощадбанка" во время избирательной кампании. "Деньги направлялись на финансирование политической силы, представителей которой нет в этом зале", - заявил Президент, дав понять, что речь идет о Партии регионов, пишет газета.

При этом председатель правления «Ощадбанка» А.ГУЛЕЙ заявил, что ему непонятна мотивация высказанных ему претензий. Комментируя заявление относительно финансирования «Ощадбанком» политических партий, он отметил, что "в результатах проверки Нацбанка ничего такого не указано». А.ГУЛЕЙ высказал мнение, что главу государства «неправильно информировали". Он также добавил, что смена руководства банка приведет к тому, что процесс выплаты вкладов Сбербанка СССР будет приостановлен. "Пока новый председатель разберется во взаимоотношениях с ведомствами и с руководителями на местах, пройдет несколько месяцев. А для остановки всех выплат достаточно просто разбалансировать нынешний процесс бюджетных перечислений", - сказал А.ГУЛЕЙ, отмечает "Коммерсант".