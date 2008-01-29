В Европе дали понять Украине, что скоро сказка сказывается...

Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН заявляет о готовности начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Украиной сразу после присоединения страны к Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар ЕС заявил журналистам после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что мы сможем начать переговоры вскоре после присоединения Украины к ВТО», - сказал он.

Комиссар ЕС поздравил Украину с завершением основных переговоров относительно вступления к ВТО, отметив, что ЕС оказывал значительную поддержку Украине в этом вопросе. При этом П.МЕНДЕЛЬСОН сказал, что принял приглашение премьер-министра Украины посетить Украину сразу после одобрения Генеральным Советом ВТО украинского вступления для начала переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Комиссар выразил убеждение в том, что это соглашение должно быть амбициозным. В то же время он не стал прогнозировать, когда именно переговоры могут завершиться и когда будет создана зона свободной торговли, отметив, что по своему опыту он знает, что начать переговоры всегда легче, чем их проводить, а сами переговоры, даже при наличии желания обеих сторон, обычно длятся дольше, чем это планируется.

Комиссар ЕС также призвал Верховную Раду Украины и представителей украинского бизнеса способствовать в осуществлении переговоров относительно создания зоны свободной торговли.

В свою очередь, украинский премьер отметила, что создание зоны свободной торговли с ЕС остается приоритетом для ее правительства. Ю.ТИМОШЕНКО особо подчеркнула, что вступление в ВТО и создание зоны свободной торговли будут способствовать как развитию цивилизованного рынка в Украине, так и интеграции Украины в мировое сообщество.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истекает в этом году. До сегодняшнего дня стороны провели 6 раундов переговоров. Зона свободной торговли должна стать одним из ключевых положений нового соглашения, однако официальные переговоры относительно ее создания могут начаться лишь после присоединения Украины к ВТО, хотя неофициальные консультации уже проходят.