Команда Януковича не собирается делить лавры с Ющенко и Тимошенко

В феврале Украина присоединится ко Всемирной торговой организации благодаря усилиям правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом заявил в интервью журналистам бывший министр иностранных дел Украины, нынешний министр оппозиционного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА Константин ГРИЩЕНКО.

По его словам, “предыдущее правительство сделало все для того, чтобы это стало возможным”. “Благодаря усилиям правительства Виктора ЯНУКОВИЧА нам удалось выйти на финишную прямую присоединения к ВТО”, - отметил К.ГРИЩЕНКО. Он не видит на сегодня оснований для негативного решения по данному вопросу. По его словам, отказ возможен только “только из-за каких-то чрезвычайных, негативных ошибок нынешней власти, но будем надеяться, что этого не произойдет”.

К.ГРИЩЕНКО считает, что решение о присоединении Украины к ВТО на сегодня “уже фактически гарантировано”. По его словам, после 5 февраля (состоится заседание Генерального совета ВТО в Женеве, где будет рассматриваться данный вопрос - УНИАН) наступит этап переговоров с ЕС, результатом которых должна стать “договоренность о создании зоны свободной торговли”. Он отметил, что оппозиция, в частности, Партия регионов Украины, будет “поддерживать то, что будет разумным, но в то же время давать сигнал обществу в случаях, когда эти переговоры могут привести к серьезным последствиям, если будут даваться обещания, не отвечающие современному состоянию развития нашей экономики”.

Как сообщал УНИАН, Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМЕ пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в заседании Генерального совета ВТО, которое состоится 5-6 февраля в Женеве. В то же время В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что вопрос о присоединении Украины к ВТО будет положительно рассмотрен на этом заседании.