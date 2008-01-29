Регионалы просят Ющенко «разбираться» с Тимошенко без них

Нардеп парламентской фракции ПР Нестор Шуфрич приветствует требование Президента Виктора Ющенко уволить главу Сбербанка. Однако, просит главу государства не прикрывать при этом Партией регионов свои «разборки» с премьер-министром Юлией Тимошенко.

«Хорошо, что Ющенко решил выполнить требование оппозиционного Кабмина, который на недавнем заседании принял решение требовать отставки руководителя Сбербанка», - приводит слова Шуфрича пресс-служба Партии регионов. «Но при этом пусть Ющенко наберется смелости и не называет абсурдные, надуманные, избитые шаблоны» - речь идет об обвинениях ПР и руководства Сбербанка в причастности банка к финансированию избирательной кампании регионалов. Шуфрич добавил, что «их еще как минимум надо доказать в суде, а до тех пор можно спросить у секретаря СНБОУ Раисы Богатыревой, которая была №2 в списке Партии регионов, и не может не знать об источниках финансирования избирательной кампании Партии регионов».

По мнению нардепа, «Ющенко следует говорить правду и назвать реальную причину своего решения. А именно то, что он хочет снять лояльного к Тимошенко руководителя Сбербанка, скорее всего, для того, чтобы сорвать и без того сложные выплаты вкладчикам Сбербанка бывшего СССР, чтобы таким образом попытаться снизить популярность Тимошенко, которая растет за счет поглощения рейтинга Ющенко».

Если Президент «хочет окончательно рассориться и «разобраться» с Тимошенко, это их дело, но пусть он не прикрывается при этом Партией регионов и проводит внутренние разборки без нас», - подытожил Шуфрич.