Регионалы просят Ющенко «разбираться» с Тимошенко без них
Под раздачу попал глава Сбербанка
Нардеп парламентской фракции ПР Нестор Шуфрич приветствует требование Президента Виктора Ющенко уволить главу Сбербанка. Однако, просит главу государства не прикрывать при этом Партией регионов свои «разборки» с премьер-министром Юлией Тимошенко.
«Хорошо, что Ющенко решил выполнить требование оппозиционного Кабмина, который на недавнем заседании принял решение требовать отставки руководителя Сбербанка», - приводит слова Шуфрича пресс-служба Партии регионов. «Но при этом пусть Ющенко наберется смелости и не называет абсурдные, надуманные, избитые шаблоны» - речь идет об обвинениях ПР и руководства Сбербанка в причастности банка к финансированию избирательной кампании регионалов. Шуфрич добавил, что «их еще как минимум надо доказать в суде, а до тех пор можно спросить у секретаря СНБОУ Раисы Богатыревой, которая была №2 в списке Партии регионов, и не может не знать об источниках финансирования избирательной кампании Партии регионов».
По мнению нардепа, «Ющенко следует говорить правду и назвать реальную причину своего решения. А именно то, что он хочет снять лояльного к Тимошенко руководителя Сбербанка, скорее всего, для того, чтобы сорвать и без того сложные выплаты вкладчикам Сбербанка бывшего СССР, чтобы таким образом попытаться снизить популярность Тимошенко, которая растет за счет поглощения рейтинга Ющенко».
Если Президент «хочет окончательно рассориться и «разобраться» с Тимошенко, это их дело, но пусть он не прикрывается при этом Партией регионов и проводит внутренние разборки без нас», - подытожил Шуфрич.