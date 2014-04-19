Террористы в Горловке не собираются уходить и ждут "особого распоряжения из центра"

Сепаратисты, захватившие городское управление милиции Горловки Донецкой области, собираются удерживать здание «до особого распоряжения из центра в Славянске».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, об этом сепаратисты заявили в ходе переговоров с правоохранительными органами.

18 апреля представители областного и городского управлений милиции совместно с представителями так называемой «Донецкой народной республики» прибыли к админзданию УВД Горловки и провели с захватчиками переговоры.

Для переговоров от лица руководства Горловского горуправления милиции сепаратисты предложили кандидатуру начальника криминальной милиции Германа Приступы. Около 17.00 полковника милиции в сопровождении вооруженных людей провели в здание для беседы со старшим группы – Игорем Безлером. Диалог проходил в кабинете начальника милиции общественной безопасности Николая Зыкова, в присутствии «народного начальника» Александра Шульженко.

«В начале переговоров мною был сделан акцент на том, что из-за действий по захвату УВД милиция не может выполнять свои функции в полном объеме, - рассказал Приступа. - Как следствие - в городе отмечен всплеск преступности, в результате чего страдает мирное население. Лица в масках с битами заходят в магазины к частным предпринимателям и требуют материальные ценности «для нужд революции». На что Безлер сообщил, что к данным лицам его группа не имеет никакого отношения, и готов вместе с милицией пресекать данные правонарушения, но каким образом - ответить не смог. Далее разговор шел о том, что поскольку в УВД находятся вооруженные лица (с автоматами Калашникова, помповым оружием и пистолетами Макарова), то в случае проведения силовой операции по освобождению админздания к ним может быть применено оружие на поражение, что может повлечь за собой человеческие жертвы. Пострадают особенно те, которые привлечены для внешней охраны здания, а это в основном подростки из числа местных жителей».

По словам Приступы, «в ответ Безлер заявил, что в здании находятся «проверенные» люди, и всех гражданских лиц он убрал, и добавил, что «из центра в Славянске» есть приказ удерживать здание любой ценой, поэтому рассчитывает на соответствующую помощь». Кроме того, Безлер заявил, что «у самой группы «достаточно сил и средств, чтобы оборонять здание в дальнейшем, поэтому добровольно сдаваться они не намерены, но в качестве альтернативы могут пойти на уступки, если им предоставят для дислокации здание городского отдела СБУ, сказал Приступа. По его словам, он объяснил сепаратистам, что милиция - вне политики, и основная ее задача заключается в обеспечении порядка в городе и спокойствия населения.

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Также Приступа после переговоров, которые оказались безрезультатными, обратился к жителям Горловки: «Я обращаюсь ко всем жителям города, в особенности к женщинам, чтобы они убедили своих сыновей, братьев, отцов и мужей воздержаться от посещений здания горуправления милиции, а тем более принимать участие в каких-либо действиях самостоятельно либо по чьей-либо просьбе и не поддаваться на провокации. Помните, что ваша жизнь и жизнь ваших близких – в ваших руках».

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Горловке сепаратисты захватили городское управление милиции и горсовет.