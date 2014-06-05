В Макеевке нашли тела граждан Иордании и Египта с фрагментами камуфляжа

Как сообщил «ОстроВу» источник в правоохранительных органах, в Красногвардейском районе Макеевки был обнаружен автомобиль и трупы 4 мужчин возле него. В частности около водительской двери легкового автомобиля, найдено тело гражданина Египта, который был отчислен из Донецкого национального медицинского университета, и тело гражданина Иордании - выпускника этого же университета. Оба, разорвав связь с ВУЗом, отказались возвращаться на родину.

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«По предварительным данным, погибшие принимали участие в незаконных военных формированиях», - сказал собеседник. При этом он не уточнил, кому принадлежали 2 других тела.

Как сообщалось, 2 июня в лесопосадке Красногвардейского района Макеевки был обнаружен легковой автомобиль с 4 трупами мужчин. На телах погибших, кроме следов действия огня, имеются остатки камуфляжной одежды.