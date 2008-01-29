НУ-НС угрожает регионалам “ответом Керзона”

«Поведение ПР иначе, чем шантажом, назвать тяжело», - так прокомментировал блокирование парламента народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Павел Жебривский, сообщает официальный сайт блока.

Как известно, ПР и ее сателлиты КПУ угрожают и дальше блокировать работу парламента. Кроме того, как заявила Анна Герман, «регионалы» не исключают новых досрочных выборов.

«Коалиция делает все, чтобы найти компромиссное решение, но мы не собираемся выполнять любые прихоти оппозиции. В случае продолжения блокады парламента возможен «ответ Керзона»: деблокада трибуны и президиума. К такому шагу прибегли сами «регионы», когда во время 5-й каденции оппозиция попробовала блокировать трибуну. Страна ожидает принятия решений – следовательно, ее главный законодательный органы должен выполнять свои функции. Если ПР вместе с сателлитами этого и до сих пор не поняла – мы напомним им, чем они должны заниматься», - отметил Жебривский.

В отличие от "регионалов", политик исключает проведение еще одних досрочных выборов. "В течение года, согласно Конституции, роспуск парламента после досрочных выборов - недопустимый», - подчеркнул депутат.

Заявления членов ПР о новых досрочных выборах Жебривский считает «кликушеством». «Убежден, что ПР крайне невыгодны досрочные выборы. Иначе как «кликушеством» их заявления об этом назвать нельзя. Могу сравнить заявления «сине-белых» о досрочных выборах с дубиной, которая страшна, если показывать ее время от времени. Если постоянно размахивать таким орудием – никто уже не будет обращать внимания», - говорит Жебривский.