Регионалы нацелились обрезать президентский срок Ющенко

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман не исключает новых парламентских выборов. Об этом она сказала во время чат-конференции на «Главреде», сообщает сайт Партии регионов.

Депутат предположила, что эти выборы пройдут одновременно с президентскими.

«Могут ли быть инициаторами таких выборов «регионалы» - вполне возможно. Если власть не будет заботиться об интересах наших избирателей на Востоке и в Крыму, в центре, если будут ущемлять права русскоязычных граждан Украины. Если будут вести Украину по пути, с которым не согласно большинство ее народа, если будут гробить экономику Украины и распродавать ее богатства и если у нас не будет других рычагов влияния на эту власть, мы не исключаем досрочных парламентских и президентских выборов», - заявила она.