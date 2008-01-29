Президент включил Тимошенко в состав комиссии Ющенко-Путин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 58/2008 от 29 января 2008 года обновил состав украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

В частности, в состав комиссии в статусе заместителя председателя украинской части комиссии, председателя украинской части Комитета по вопросам экономического сотрудничества включена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В состав комиссии также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА (секретарь украинской части комиссии), министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК (председатель украинской части Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества), министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ (председатель украинской части Подкомитета по вопросам безопасности), министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО (председатель украинской части Подкомитета по международному сотрудничеству) и заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Украинскую часть комиссии возглавляет Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также поручил секретарю украинской части Комиссии Р.БОГАТЫРЕВОЙ внести до 15 марта 2008 года на утверждение обновленные персональные составы украинских частей рабочих органов украинско-российской межгосударственной комиссии.