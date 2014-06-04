Нардепы фракции КПУ требуют запретить деятельность ВО «Свобода»

Во фракции обвинили представителей «Свободы», в частности, депутата Эдуарда Леонова в связях с иностранными спецслужбами. По словам коммунистов, «Свобода» до сих пор не предоставила разъяснений по поводу деятельности своих диверсионных групп на территории Украины, что дает основания считать, что «Свобода» занимает антигосударственную позицию, передает Еспресо.TV.

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В связи с этим депутаты от фракции КПУ обратились к исполняющему обязанности президента Александру Турчинову дать поручение СБУ детально расследовать сотрудничество нардепов от «Свободы», а также их помощников с иностранными спецслужбами и, в случае подтверждения этой информации, дать поручение Минюсту подать соответствующий иск в суд относительно запрета указанной политсилы.