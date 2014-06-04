Смотрите заседание Верховной Рады в прямом эфире

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания парламента.

Также ВР планирует включить в повестку дня проект постановления об Обращении ВР к Кабинету министров Украины относительно денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ.

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Кроме того, среди других вопросов на сегодняшний день, в частности, проект постановления о создании ВСК ВР по контролю за расследованиями особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избежания наказания высшими должностными лицами государства, совершившими преступление.

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Также планируется рассмотреть вопрос о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины в поддержку Вооруженных сил Украины, и расходов государственного бюджета Украины, направленных на нужды ВСУ.