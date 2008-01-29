Кличко обвиняет команду Черновецкого в фальсификации документов

Лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО обвиняет команду Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в фальсификации документов по сессии Киевсовета 1 октября, которые необходимы для судебного расследования.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам перед началом судебного заседания по его иску к Киевсовету. В.КЛИЧКО подчеркнул, что до сегодняшнего дня ни ему, ни суду не предоставлены стенограмма сессии, а также какие-либо другие документы по решениям Киевсовета 1 октября. При этом он высказал уверенность, что суд примет решение в пользу истца и все решения сессии 1 октября будут отменены, поскольку они приняты без депутатского кворума и с грубым нарушением регламента. На сегодняшний день, по его словам, документов, подтверждающих законность сессии, не предоставлено.

«Документов нет. Единственный метод – фальсифицировать документацию для победы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ понимает, что единственный способ, каким он может выиграть суд – это фальсифицировать документы. У нас есть информация, что этим путем пошла эта команда, и мы будем обращаться в соответствующие правоохранительные органы, что предотвратить манипуляцию документами», - сказал В.КЛИЧКО.

Кроме того, он подчеркнул, что правоту его стороны подтверждает и открытое киевской милицией дело по факту фальсификации документов по земельным вопросам, принятым 1 октября. Есть масса примеров, где студенты и другие люди получали соответствующие деньги и давали паспортные данные для отвода определенных участков земли», - подчеркнул В.КЛИЧКО.